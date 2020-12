Strumento ambiguo, portatore di pensiero sublime ma anche di conflitto, il linguaggio è una delle risorse più potenti e pericolose dell’essere umano. Domenica, alle ore 18, ne parleranno sui canali virtuali del LAC nell’ambito della rassegna «Arti Liberali» un professore universitario inglese, Nicholas Ridout, e uno dei nomi di punta della scena europea, Romeo Castellucci. A lui abbiamo chiesto di riflettere con noi sulla valenza della parola, sulla scena ma non solo.

Domenica a Lugano si parlerà di linguaggio come strumento del pensiero umano. Cosa rappresenta per lei, come regista di teatro?«Il linguaggio è il luogo dove gli esseri umani si incontrano, la nostra casa comune. Ma nel teatro, la parola non è solo uno strumento. È un luogo di confronto serrato, un vero e proprio campo di battaglia....