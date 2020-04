Ripensare alla democrazia e ai suoi contenuti e valori in questo momento difficile, può sembrare inopportuno, invece è più che mai necessario discuterne. Circolano rischi di dittature? La COVID-19 può contagiare anche la democrazia? Ne abbiamo parlato con Sabino Cassese, giurista e giudice emerito della Corte costituzionale italiana, autore dei saggi La democrazia e i suoi limiti (ed. Mondadori) e La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia (ed. Il Mulino).

Professore, che pericoli intravede per la democrazia in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica che potrebbe diventare anche emergenza politica? «Il primo è quello che si cominci a diffondere l’idea che occorra seguire l’esempio cinese. Il secondo che valga il modello ungherese. In ambedue i casi, non ci si rende conto dell’importanza...