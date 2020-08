«Sai cos’è l’isola di Wight / è per noi l’isola di chi / ha negli occhi il blu della gioventù / di chi canta hippy, hippy hippy» . Così cantavano i Dik Dik nel 1970 celebrando quell’evento che, andato in scena esattamente cinquant’anni fa – dal 26 al 30 agosto 1970 – segnava, un anno dopo Woodstock, la definitiva conclusione dell’utopia hippy. Per cinque giorni, sull’isoletta inglese della Manica a sud di Southampton, andò infatti in scena il megaevento unanimemente considerato il definitivo spartiacque tra i mitici anni Sessanta e il decennio successivo e al quale partecipò il gotha della musica del periodo: da Jimi Hendrix (che vi effettuò l’ultima apparizione pubblica prima della sua tragica scomparsa, avvenuta di lì ad un mese) ai Doors di Jim Morrison (anche loro all’ultima performance europea prima della morte del leader), dagli Who ai Jethro Tull, ma anche Ten Years After, Joan Baez, Joni Mitchell, Donovan, Emerson, Lake & Palmer, Leonard Cohen e soprattutto un Miles Davis che abbandonava per la prima volta i patinati jazz club per tuffarsi nell’universo giovanile con un’innovativa miscela di jazz rock proposta assieme ad un sestetto con due giovani future superstar alle tastiere: Keith Jarrett e Chick Corea.