Tutto è ormai pronto in Riviera per quello che i dirigenti RAI ieri hanno definito «Il Super Bowl italiano», l’evento che, nel bene o nel male, riesce ogni anno, per una settimana, a catalizzare l’attenzione generale. E questo indipendentemente dal fatto di essere o no degli appassionati di musica e di costume. Perché, alla stregua del Super Bowl negli States, il Festival di Sanremo che stasera, dalle 20.35 su Raiuno, accenderà i suoi riflettori per la settantesima volta, è un fenomeno di costume che l’Italia non solo si coccola ma che ha anche esportato nel mondo. Senza Sanremo non ci sarebbero infatti né l’Eurosong né la miriade di «talent» che da un paio di lustri riempiono i palinsesti delle tv di tutto il mondo dei quali la rassegna ligure è stata la progenitrice e la principale fonte d’ispirazione. Rassegna che quest’anno, in occasione del suo importante compleanno, ha deciso di rifarsi il maquillage. Non tanto dal punto di vista della sua strutturazione, che è ormai la stessa da parecchie stagioni (due competizioni, una per i Big l’altra per gli Esordienti, valutazioni espresse da varie giurie – Demoscopica, della Sala Stampa, dell’Orchestra e Televoto – e nel bel mezzo della gara una serata in cui i concorrenti sono chiamati ad interpretare, con ospiti a piacimento, grandi classici), quanto per le scelte musicali e il contorno.

L’ampio ventaglio stilistico

Scelte musicali che, sull’onda di quanto fatto nel biennio precedente da Claudio Baglioni, il direttore artistico e conduttore di quest’anno, Amadeus, ha ulteriormente «svecchiato» riducendo sensibilmente gli spazi riservati alla canzone melodica tradizionale a favore delle correnti più attuali del pop: l’hip hop, in primis, ottimamente e qualitativamente ben rappresentato; ma anche le sonorità «indie» e quella «dance» tanto bistrattata dalla critica quanto apprezzata dal pubblico.

Una città-palcoscenico

Ma il rinnovamento messo in pratica da Sanremo 2020 è stato anche visivo e infrastrutturale. A partire dall’avveniristica scenografia allestita all’interno del Teatro Ariston, con l’orchestra riportata in primissimo piano, fino al bendidio allestito all’esterno del teatro che ha trasformato l’intera città di Sanremo in un enorme palcoscenico su cui il Festival vivrà momenti speciali anche al di fuori delle canoniche serate televisive. Dall’enorme stage allestito nella principale piazza cittadina dove si esibiranno parecchi degli ospiti internazionali e dove da oggi a sabato verranno realizzate numerose produzioni fruibili unicamente attraverso il portale Raiplay su cui il Servizio pubblico italiano sta facendo investimenti da capogiro («un’operazione di alfabetizzazione digitale», è stata definita dai responsabili di Viale Mazzini), al gigantesco «red carpet» che percorre tutto il centro e che unisce, anche attraverso un’originale installazione luminaria, le principali «location» del Festival.

Conduttori e conduttrici

La ventata di nuovo che percorre quest’anno il Festival di Sanremo sta anche nella conduzione. Affidata sì ad Amadeus, affiancato però ogni sera da varie personalità femminili (da Diletta Leotta, Gessica Notaro e Rula Jebreal stasera a Mara Venier e Francesca Sofia Ravello nella serata finale di sabato) nonché da due straordinari «battitori liberi»: lo storico amico Fiorello, che già in queste ore ha lasciato capire chi sarà il «vero» mattatore della rassegna, e un Tiziano Ferro il cui ruolo andrà oltre quello tradizionale di cantante: il tutto in modo da rendere il prodotto «piacevolmente imprevedibile».

Ospiti e reunion

In questo ricco contesto anche gli ospiti – canori e no – chiamati ad intervenire ogni sera giocheranno un ruolo importante. Il più atteso è senza ombra di dubbio Roberto Benigni, che interverrà giovedì sera e attorno alla cui performance regna il top secret. «Anch’io, quando salirà sul palco, mi accomoderò tra il pubblico per gustarmelo», ha dichiarato Fiorello. Ma c’è grande curiosità anche in merito ad alcune clamorose e simboliche «reunion»: da quella della coppia Al Bano e Romina Power (invero già benedetta negli scorsi anni da una pioggia di rubli russi che ha convinto i due a rimettersi assieme) che stasera presenterà il primo frutto discografico della riappacificazione, il singolo “Raccogli l’attimo”, a quella dei Ricchi & Poveri che domani sera si ripresenteranno in formazione originale a quasi quarant’anni di distanza dallo storico abbandono della bionda Marina Occhiena. Tra gli ospiti ci saranno inoltre Zucchero (mercoledì), Massimo Ranieri, Mika e Lewis Capaldi (giovedì), Johnny Dorelli, Dua Lipa, Gianna Nannini e Ghali (venerdì), Christian De Sica e Biagio Antonacci nella serata finale oltre a possibili altri «guest» che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Chi vincerà

In attesa di ascoltare le 32 canzoni in gara (24 dei Big e 8 delle Nuove proposte) si è già scatenata la caccia al possibile vincitore. I bookmaker, sempre molto attivi, puntano molto sul rapper vincitore di «Amici» Anastasio, dato a 4,50 (per ogni euro puntato su di lui, in caso di sua vittoria, se ne porterebbero a casa 4 e mezzo), davanti al tenorino Alberto Urso, altro prodotto della scuderia De Filippi, dato a 7,50, e al trio Elodie, Irene Grandi e Pinguini Tattici Nucleari (9,00). Quella che le principali agenzie di scommesse reputano la meno indicata alla vittoria è la «nostra» Rita Pavone, data addirittura a 75. Un pessimismo non condiviso dal vostro umile cronista, che ha avuto la fortuna, ieri, di ascoltare tutte le canzoni in prova e che di puntare un paio di franchetti sulla signora di Lattecaldo (se non come vincitrice, almeno come «piazzata») ve lo consiglia...

Eliminazioni solo tra i Giovani

Tra le novità di Sanremo 2020 non c’è quella della formula, rimasta la stessa degli anni precedenti. Ossia nessuna eliminazione tra i 22 «Campioni» che si esibiranno sull’arco delle quattro serate proponendo in tre casi la loro canzone e in un altro (giovedì) rileggendo un classico della canzone italiana assieme ad un ospite a loro discrezione. Le loro performance verranno valutate martedì e mercoledì da una giuria Demoscopica; giovedì dalla giuria composta dall’Orchestra del Festival e venerdì dai giornalisti della sala stampa. Tutti questi giudizi concorreranno alla compilazione di una classifica provvisoria che si sommerà, sabato, a quelli espressi dal Televoto. La media tra le percentuali ottenute in serata e quelle ottenute le sere precedenti darà luogo ad una nuova graduatoria. I primi tre saranno sottoposti ad un nuovo voto (che non tiene conto di quanto avvenuto in precedenza) di giuria Demoscopica, giuria Sala Stampa e Televoto, che determinerà il vincitore. Meno complicata la gara dei «Giovani». Stasera e domani gli otto si sfideranno infatti in duelli da cui emergeranno quattro semifinalisti che venerdì sera, con analoga formula, si contenderanno la vittoria.

©CdT.ch - Riproduzione riservata