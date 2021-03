Dal 2 al 6 marzo 2021 va in scena al teatro Ariston Sanremo 2021, il 71° Festival della Canzone Italiana. È il primo festival al tempo della pandemia: si svolge senza pubblico in sala e gli eventi esterni sono vietati. Sanremo 2021 va in onda da martedì a sabato su RaiUno a partire dalle ore 20.40.