Sanremo 2022, ci siamo. Il tempo delle indiscrezioni e delle speculazioni è finito. Amadeus, alla sua terza conduzione, ha infatti svelato i ventidue big in gara. L'annuncio, in due tappe, è stato dato al Tg1 delle 20 sulla RAI. «Ama», dapprima, ha svelato i nomi di Elisa, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. Quindi, nella seconda parte del telegiornale, ha rivelato gli altri artisti in gara: Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7even.