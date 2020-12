In molti potrebbero essere rimasti delusi per l’assenza di Achille Lauro tra i 26 big di Sanremo, annunciati da Amadeus. Ma l’eclettico artista, che ha partecipato in gara alle ultime due edizioni, dovrebbe essere comunque sul palco dell’Ariston - forse come presenza fissa - con le sue capacità camaleontiche e trasformiste.