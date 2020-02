In attesa dell’appuntamento di questa sera con il festival di Sanremo, gli inviati del Corriere del Ticino Mauro Rossi e Mattia Sacchi hanno fatto un giro per la città ligure. Tra commenti sugli artisti in gara, ascolti record (anche se tanti non vogliono ammettere di restare incollati davanti alla TV, come fa notare Mauro Rossi: «È come quando si compravano i giornali porno e li si nascondeva all’interno dei quotidiani»), preferenze del pubblico (anche giovanissimo) e cantanti improvvisate, abbiamo cercato di capire chi sono i grandi favoriti della kermesse musicale. Quel che è certo è che Viva la pappa col pomodoro di Rita Pavone non passa mai di moda. Ma forse non possono cantarla proprio tutti...