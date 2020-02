Tra gli ospiti di questo giovedì sera ci saranno Roberto Benigni e Mika. Ad accompagnare Amadeus sul palco ci saranno invece Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, e la presentatrice albanese Alketa vejsiu. «Sanremo è famosa nel mondo», ha spiegato Amadeus, e per questo sono state scelte due conduttrici straniere. Ci sarà il calciatore juventino in prima fila? «Credo che Ronaldo lo guaderà da casa, non ho il suo numero di telefono», ha detto in conferenza stampa il direttore artistico.