Se avete seguito il Festival di Sanremo è la persona che avete sentito più frequentemente, soprattutto prima e dopo ogni esibizione. No, non stiamo parlando di Amadeus. E nemmeno della sua fidata spalla Fiorello. Si chiama Riccardo Ruzzolini e in qualche modo è stato l’anima di questo Festival.

Anche se il nome probabilmente non vi dirà molto, si tratta del consulente musicale che durante tutte le serate ha fatto partire gli applausi registrati. Un compito che, in un Ariston vuoto, risultava fondamentale non solo per i telespettatori ma anche per gli artisti sul palco, come racconta lo stesso Ruzzolini, che abbiamo trovato dopo una lunga ricerca nel piccolo, per non dire angusto, container adibito a studio.

Riccardo, sei diventato l’uomo degli applausi. Ma in cosa consiste esattamente il tuo lavoro?

«Durante le dirette mi fingo spettatore e, ogni volta che lo spettacolo lo richiede, faccio partire gli applausi. In pratica do una punteggiatura alla serata».

Quali sono le grandi difficoltà di questo compito?

«Intanto, bisogna essere estremamente attenti durante tutte le dirette, che come ben sapete sono piuttosto lunghe. Inoltre Fiorello e gli altri ospiti improvvisano molto e non devo farmi mai trovare impreparato. Il tutto con la necessità di avere una tecnica perfetta: anche un solo secondo di ritardo potrebbe compromettere l’esibizione di un cantante».

Una sala importante come l’Ariston vuota e silenziosa potrebbe diventare insostenibile per un cantante

Quanto è importante l’applauso registrato?

«Pensate a una sala importante come l’Ariston vuota e silenziosa. L’emozione per un cantante potrebbe diventare insostenibile. Sentire un applauso, sebbene artificiale, in qualche modo infonde fiducia e carica nell’artista. Credetemi, gli artisti lo sentono! Oltre a fare un altro effetto per i telespettatori: faccio lo stesso anche con “I soliti ignoti” e conosco bene la differenza che può fare».

Gli applausi sono stati presi da qualche altra edizione di Sanremo?

«Abbiamo cercato nei nostri archivi un applauso funzionale e lo abbiamo trovato in un teatro simile all’Ariston, ma non è proprio quello. È giusto segnalare che si tratta sempre dello stesso applauso, per non fare favoritismi o creare incomprensioni».

Tecnicamente come fai partire l’applauso?

«In realtà è un metodo molto artigianale, che abbiamo dovuto improvvisare in questa situazione a dir poco eccezionale: quando è il momento schiaccio un pulsante che dà il segnale alla regia di far partire l’applauso. In pratica lavoro da remoto dallo studio principale che si trova dentro a un pullman, un’altra difficoltà di questo Festival a cui però siamo riusciti a rendere onore».

Come ti fa sentire il fatto che sei «l’artista» più ascoltato di questo Festival?

«In un certo senso è imbarazzante. Ma è una bella responsabilità che mi sono preso e sono orgoglioso del risultato».

Riccardo Ruzzolini, a destra. © Mattia Sacchi

