Credo che, a livello mondiale, ci siano pochi eventi in grado di calamitare l’attenzione generale di un intero Paese come il Festival della canzone italiana di Sanremo. Non ci riescono negli Stati Uniti (la patria per antonomasia dell’intrattenimento) né il Superbowl e neppure eventi come la consegna degli Oscar e dei Grammy; non ce la fanno in tutte le altre nazioni del pianeta analoghe manifestazioni o appuntamenti sportivi come la Champions League. Neppure il più celebre «figlio» del concorso canoro ligure, quell’Eurovision Song Contest nato oltre sessant’anni fa a Lugano per sfruttare su scala internazionale il fortunato «format» italico, riesce - pur facendo registrare un seguito quasi miliardario - ad avere il medesimo impatto che ogni anno ha la kermesse rivierasca. Lo conferma il fatto...