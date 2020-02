È stato il co-conduttore Fiorello in abito talare («È la tonaca di don Matteo, l’unico Matteo che funziona in Italia», ha ironizzato), ad aprire ieri la serata inaugurale del 70. Festival di Sanremo. Che ha subito lasciato spazio alla gara delle «Nuove proposte» con un doppio duello che ha promosso alla semifinale di venerdì dapprima la vincitrice di «Sanremo Young» Tecla, che ha battuto gli Eugenio in Via di Gioia, e di seguito Leo Gassmann che con il brano Vai bene così ha battuto Fadi.