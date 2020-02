Piero Pelù Gigante – Incontrastata icona del «tamarrock», anche sul palco sanremese non si smentisce presentandosi con il consueto look da ribelle ma con una canzone che trasuda di soddisfazione per il suo essere nonno. Solo lui poteva riuscirci. Un mito! Voto: 4.

Tosca Ho amato tutto - Una delle signore della musica italiana contemporanea, per voce, e talento interpretativo. E con una canzone in grado di valorizzarle. Voto: 4.

Giordana Angi Come mia madre – Dopo le canzoni dedicate ai figli e ai nipoti non poteva mancare chi tirava in ballo la mamma... Brano comunque ben fatto ma non eccezionale che la mancanza di un vero ritornello rende un po’ anonimo. Voto: 3.