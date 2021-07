Il film sarà proiettato mercoledì 1. settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. «Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983 - dichiara Almodóvar - nella sezione Mezzogiorno Mezzanotte. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la gioia, l’onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere nell’autocompiacimento».