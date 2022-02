«Ma secondo te cornutazzo potevo lasciarti lì da solo?». Queste le prime parole che Fiorello ha rivolto ad Amadeus, in uno degli annunci più attesi di questa edizione di Sanremo. Lo showman siciliano ha infatti confermato all’ultimo minuto la sua presenza al fianco del presentatore del Festival. Una presenza tutt’altro che scontata: «È da quest’estate, quando siamo andati in vacanza assieme, che stavo provando a convincere Rosario ad accompagnarmi in questo nostro terzo capitolo insieme – racconta Amadeus – ormai ci stavo rinunciando, tanto che avevo fatto preparare un cartonato di Fiorello da portare con me sul palco. E poi me lo sono ritrovato in hotel, con dei bigodini assurdi... ormai non so più cosa aspettarmi da lui!».

Quello che invece è sicuro è che sarà un festival pieno di energia, come spiega il presentatore alla prima conferenza ufficiale, nella sala stampa del Casinò di Sanremo: «Dopo mesi duri, sarà il Festival della gioia, della rinascita. Vibrazioni positive che si sentono in tutti i cantanti in gara, dai giovani agli esperti, come Morandi che ha lo stesso entusiasmo dei nuovi».

Rinascita e spensieratezza quindi, pur con una buona dose di realpolitik: «Siamo consapevoli che la situazione pandemica non sia del tutto terminata. Proprio per questo scherzando, ma neanche troppo, abbiamo detto ai cantanti di andare in sala prove vestiti e pettinati come se andassero in scena durante le serate, visto che saranno quelle registrazioni ad andare in onda se qualcuno non potesse esibirsi a causa della COVID. Proprio per evitare una situazione come quella vissuta con Irama lo scorso anno, il quale continua a dire, col sorriso, che se avesse saputo di essere positivo in sala prova si sarebbe vestito un po’ meglio... Ma io, anche per scaramanzia, non ho preparato alcun piano B per la conduzione...».

Quello che è certo è che dopo Sanremo non ci sarà la sua partecipazione all’Eurovision, nonostante il successo dei Maneskin sia anche un po’ merito suo: «I Maneskin sono stati fantastici e il loro successo internazionale è paragonabile solo a quello di Modugno. Però a Torino non sarò io il presentatore: un po’ perché bisogna parlare bene inglese per condurre. E poi perché Sanremo è già abbastanza...».

Anche perché ci sono ancora molte sorprese da scoprire: «Sinceramente sono sorprese che non conosco neanche io. Abbiamo diverse trattative, ma saremo i primi a lasciarci stupire. E forse sarà questo a rendere magico il Festival anche per noi».

