Negli scorsi giorni erano filtrate parecchie anticipazioni che oggi si sono trasformate in ufficialità: nonostante i vincoli imposti dalle misure antipandemia il LongLake Festival, da un decennio uno dei principali eventi dell’estate luganese si farà. Ma non solo: se nelle passate nove edizioni la rassegna raggruppava le sue proposte culturali e di intrattenimento in uno spazio temporale piuttosto ristretto (il mese di luglio) quest’anno, dopo la cancellazione di tutte le grandi manifestazioni cantonali, ha deciso di espandersi in modo da coprire tutta la stagione calda, dal 10 giugno al 30 agosto, con circa 250 eventi – nella quasi totalità dei casi ad ingresso gratuito – che spaziano dalla musica al teatro, dalle proiezioni cinematografiche agli atelier per bambini e ragazzi alle conferenze e incontri. Eventi che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sanitarie di prevenzione in vigore, con un’affluenza massima di 300 persone, distanze di sicurezza garantite (con posti a sedere a 2 metri di distanza l’uno dall’altro), controlli anti assembramento e, per alcuni eventi, prenotazioni sulla nuovissima piattaforma online Prenota-Lugano. «Il tutto gestito in modo rigoroso ma armonico, non oppressivo», ha spiegato il responsabile del Dicastero Cultura Sport ed Eventi Roberto Badaracco, «con l’intento di togliere dubbi e paure che l’emergenza sanitaria e il lockdown possono aver generato».

Uguale ma diverso

Un LongLake Festival quindi che pur strutturato come in passato (ovvero con una serie di proposte tematiche in grado di coinvolgere un vasto e variegato pubblico), sarà diverso rispetto al passato», ha continuato Badaracco, ossia «più intimo, raccolto, che propone un approccio differente alla cultura e al divertimento e che sicuramente resterà negli annali della manifestazione». Anche perché, come detto, sarà il LongLake più... lungo di sempre, con ben 82 giorni «di programmazione quotidiana», come ha spiegato Claudio Chiapparino, direttore della Divisione Eventi e Congressi della Città, «frutto di una programmazione corale che ha coinvolto diversi promotori attivi sul territorio, in modo che la rassegna sia un vero specchio della scena creativa locale».

Quattro location principali

Quattro le location principali in cui si concentreranno gli eventi: piazza Manzoni dove verranno allestiti un palco e una platea con 300 posti a sedere che ospiteranno concerti di generi diversi e destinati a un pubblico variegato; il Boschetto del Parco Ciani dove verrà installato un altro palco (con altri 300 posti a sedere) dedicato principalmente a spettacoli per un pubblico di famiglie, incontri, da momenti teatrali, danza e cinema; la Foce del Cassarate che sarà teatro di animazioni «soft» e delle proiezioni di Cinemarittima (con una capienza dai 100 a 300 posti) e infine l’Agorà del LAC posta dietro il centro culturale, alla quale si accede senza entrare nella struttura e dotata di una capienza di 150 posti: lì si concentreranno proposte di carattere classico e teatrali.

Ma non solo: a queste quattro «location» principali e alle loro proposte, durante l’estate se ne aggiungeranno altre complementari: dal lungolago che, dal 19 giugno al 29 agosto, sarà chiuso al traffico ogni venerdì e sabato sera e che ospiterà con animazioni e mercatini, al «temporary shop Lugano Bella» in zona Belvedere consacrato ai lavori di giovani creativi luganesi, passando per animazioni itineranti per le vie del centro cittadino e appuntamenti nei quartieri, fino all’offerta dei lidi cittadini.

Non ci saranno gli assembramenti degli scorsi anni, ma la città non mancherà di essere attrattiva grazie alle proposte organizzate in quattro location principali, ma non solo...

Si parte già mercoledì

Il tutto a partire già dai prossimi giorni: il LongLake Feestival 2020 si aprirà infatti già mercoledì 10 giugno alle 20.30, nel Boschetto del Parco Ciani con lo spettacolo del Teatro Pan L’usignolo o dell’amicizia. Il giorno seguente, giovedì 11 giugno, sempre al Ciani, proiezione di un film in collaborazione con Il Cinema dei ragazzi e, alle 21.30, in piazza Manzoni concerto della Band of Brothers. E poi via con un vivacissimo programma che, pur ancora «work in progress», si snoderà come detto fino a fine agosto (aggiornamenti su www.longlake.ch) così da regalare, ha concluso Roberto Badaracco, «un’estate di divertimento che solo qualche settimana fa era difficile anche solo immaginare».

©CdT.ch - Riproduzione riservata