Martedì è andato in scena nel tribunale cantonale di San Gallo l’ultimo episodio (noto) di sfruttamento di donne straniere in ambito lavorativo in Svizzera. Un ristoratore greco aveva impiegato donne provenienti dall’Europa dell’est come manodopera a buon mercato, con salari inferiori alla norma, comportamenti aggressivi e minacce varie. Al di là del caso specifico la questione può essere inquadrata nel contesto generale della tratta di esseri umani in Svizzera.

Che cos’è

Secondo la polizia federale la tratta di esseri umani consiste nel «reclutare persone, ospitarle, accoglierle, offrire i loro servizi, trasferirle o metterle in contatto per mezzo di intermediari a scopo di sfruttamento» negli ambiti del sesso, del lavoro o della «donazione» di organi. Qualcuno la definisce né più né meno schiavitù.

Nel mondo

Nel 2016 le persone vittime di schiavitù moderna, stando a un rapporto del 2017 dell’ILO, erano 40,3 milioni. Ovvero 40 milioni di uomini, donne e bambini costretti a lavorare contro la loro volontà, o che sono state vittime di un matrimonio forzato.

Da noi

Le organizzazioni di aiuto alle vittime svizzere identificano e assistono oltre 250 vittime l’anno che sono riuscite a sottrarsi allo sfruttamento. Ma la tratta di esseri umani resta un fenomeno nascosto. Non potendo essere identificata, la stragrande maggioranza delle vittime non può neppure essere riconosciuta in quanto tale. L’Ufficio federale di statistica ci dice tuttavia che i reati di tratta di esseri umani commessi in Svizzera sono stati 85 nel 2018 (contro i 125 registrati nei due anni precedenti) e le condanne 4 nel 2018, 6 nel 2017 e 11 nel 2016. Le consulenze alle vittime nei consultori cantonali sono state 186 nel 2018 contro le 164 nel 2017 e le 158 l’anno precedente. I principali Paesi di provenienza delle vittime in Svizzera sono, nell’ordine: Romania, Thailandia, Ungheria, Repubblica ceca, India e Nigeria.

Perseguimento

Spetta alle autorità giudiziarie cantonali il perseguimento penale della tratta. La Svizzera conosce e applica diverse norme giuridiche in materia. La tratta è spesso correlata ad altri reati come il promovimento della prostituzione, il traffico di migranti, l’entrata illegale nel Paese e le infrazioni alla legge sugli stranieri. Si tratta di un fenomeno transnazionale. La lotta contro questo reato non può quindi prescindere dalla cooperazione internazionale sul piano politico e operativo. Esiste un piano nazionale d’azione (PNA) per il periodo 2017-2020 che definisce la strategia svizzera contro il fenomeno. Si basa su quattro pilastri: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione.

Cosa resta da fare

La Svizzera dovrebbe migliorare l’identificazione e la protezione delle vittime e non dovrebbe punirle per un’eventuale partecipazione ad attività vietate. Lo ha chiesto lo scorso ottobre il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa.

