L’Ufficio federale della cultura iscriverà il film «Schwesterlein» all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood nella categoria «International Feature Film». A dicembre prossimo sarà reso noto se il film entrerà nella short list delle nomination agli Oscar.

La Svizzera ha deciso di mandare a Hollywood «Schwesterlein» di Stéphanie Chuat e Véronique Reymond. Il film racconta la storia di Lisa, ex autrice di teatro, che cerca di far tornare sulla scena il gemello Sven, famoso attore teatrale gravemente malato. Per raggiungere il suo scopo è pronta a tutto, anche a mettere a repentaglio il suo matrimonio.