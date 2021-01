Cose nostre. Se non suonasse irriverente nei confronti di un personaggio che a un certo punto fu definito «mafiologo», verrebbero da indicare così i fecondi legami che per almeno un trentennio s’intrecciarono tra Leonardo Sciascia e la Svizzera. Meritano di essere retroilluminati, ora che si celebra con un fiorire di iniziative il centenario della nascita dell’intellettuale, anche perché bene si collocano nel suo percorso di formazione e maturazione.

Il siciliano Sciascia, che vede la luce l’8 gennaio 1921 nel borgo agrigentino di Racalmuto e spira il 20 novembre 1989 a Palermo, acquista i primi rudimenti di «svizzeritudine» nel 1957 quando a Lugano ottiene il premio Libera Stampa per due racconti, La zia d’America e Il Quarantotto, poi inseriti nella raccolta Gli zii di Sicilia. Come in una...