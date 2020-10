Nel suo ultimo libro Due vite (Neri Pozza, 2020) lei racconta la vita di due suoi amici scrittori prematuramente scomparsi e legati da una profonda amicizia, Rocco Carbone e Pia Pera. Com’è nato questo libro?

«I personaggi sono persone che mi mancano, il tema è la mancanza. Un giorno ho trovato casualmente delle fotografie di noi tre mentre stavo scrivendo un altro libro e mi sono sentito come chiamato. Era il momento giusto per raccontare questa storia. In qualche modo il caso e il destino sono due cose opposte, il destino aiuta il caso e viceversa, e da questo ritrovamento è partito tutto».

Cosa ha voluto evidenziare con la scelta di questi personaggi?

«Sono l’unica persona che è rimasta viva di quest’amicizia tra tre persone e credo che questa sia un po’ la seconda vita per questi miei due...