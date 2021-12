Ormai è davvero una maturazione culturale, forse addirittura antropologica. Trent’anni fa si sarebbe scommesso sulla fine della scrittura. Scrivere era ormai una pratica desueta, gli epistolari scarseggiavano, il mezzo del telefono aveva sostituito buona parte delle conversazioni, informazioni che di solito passavano attraverso la carta da lettera. Sono cose note, su cui è inutile dilungarsi. L’invenzione dell’sms fu un segnale lieve che le cose sarebbero cambiate. E con la diffusione della posta elettronica il fenomeno è esploso. Fino all’apoteosi delle scritture social.

Negli stessi anni la pubblicistica editoriale, in sostanza la scrittura dei libri, è stata abbondante e non riguardava soltanto gli scrittori, i saggisti, gli storici, e tutti colori che per conseguenza dei loro studi e delle loro attività scrivevano dei libri. Ma riguardava anche coloro che non avevano alcuna ragione per pubblicare dei libri, se non il fatto che erano noti e avevano una posizione pubblica: dai conduttori televisivi ai politici, dagli sportivi ai medici, dagli attori ai manager. Si è sempre fatto. E questo tipo di libri, che potevano avere anche un buon successo, correvano paralleli a quelli di scrittori e saggisti che appartenevano al mondo edito-riale. Il manager scriveva del successo della sua azienda, il calciatore delle sue prodezze sportive, l’attore dei grandi del cinema che aveva incontrato e il medico sul come evitare di far salire il colesterolo. Spesso mettevano ingenuamente la loro fotografia in copertina. E tutto finiva lì.

Ma di questi tempi si ha sempre meno la percezione di come il mondo sia cambiato veramente. Questo continuare ad analizzare il presente (un presente che pesa e che è opprimente, certo, ma pur sempre di presente parliamo) ci ha fatto perdere di vista che in questi vent’anni la società è profondamente cambiata. Cambiata nella sua parte interiore, cambiata nell’esigenza di raccontarsi e di raccontare. In un tempo che sbriciola le identità a favore di una globalità indistinta, che porta ad appiattire i gusti, che fa sentire a tutti la stessa musica, a vedere film che non sono mai troppo diversi uno dall’altro, a produrre opere d’arte che spesso abbiamo già visto ma non sappiamo dove, resta un appliglio, una boa: l’identità della scrittura. Ovvero pubblicare libri che di persone che fanno altre cose, che sono noti per altre attività, ma rispetto al passato con una quota importante di privato, con un esserci nelle pagine che un tempo non si verificava.

Mezzo per esporsi

Giulio Andreotti scrisse molti libri parallelamente alla sua lunga carriera politica, ma per lo più si intitolavano: Visti da vicino. Lui non era in gioco, semmai era in gioco quel che vedeva e quel che faceva. Oggi i politici scrivono al massimo Visto allo specchio. E sarebbe facile ironizzare. In realtà la scrittura, alla fine, è il mezzo più semplice di tutti per esporsi. È improbabile che per raccontare sé stessi si possa decidere di girare un film, o di incidere quello che un tempo avremmo chiamato un disco, o peggio fare una mostra di proprie opere (eccetto i cosiddetti pittori della domenica). In fondo la scrittura è ancora qualcosa di primitivo, di immediato, di facile. Quello che sta facendo la differenza è la confessione personale, è questo il «sentiment» che non era mai esistito, il lirismo che non avevamo mai visto, e riguarda tutti: un misto di retorica e poesia dell’essere, confessione e discorso intimo.

Accade perché il mondo che ci circonda utilizza i mezzi della retorica, del lirismo, della poesia per venderci qualcosa. Il linguaggio della pubblicità è oggi figlio del linguaggio della letteratura. E il linguaggio della pubblicità è quello che utilizza il potere per persuadere. I tavoli delle librerie sono ormai pieni di personaggi noti che si raccontano. Forse nel prossimo futuro diventeranno tutti romanzieri?

