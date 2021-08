Nell’ultima settimana Facebook ha deciso di inviarmi pagine sponsorizzate che in questa forma non avevo ancora visto, e che sono molto interessanti. Mi spiego meglio: per uno come me è abbastanza ovvio ricevere segnalazioni di pagine di tipo letterario. Cerco spesso sul web testi che hanno a che fare con i libri, e l’algoritmo deve aver capito che sono una persona interessata al genere. Qualche volta queste pagine sponsorizzate, ovvero nient’altro che delle pubblicità, o come diceva mia nonna réclame, vengono interrotte da prodotti diversi, ma solo perché ti capita di cercare un avvitatore a batteria, o magari un tappetino per lo yoga. Allora per qualche giorno sono subissato da proposte attraenti di cacciaviti elettrici che potrebbero svitare viti e bulloni della Torre Eiffel con una sola...