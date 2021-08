Se la retorica del racconto ci rende incapaci di guardare

Il dramma dell’Afghanistan, come tutti gli eventi drammatici ed emotivamente forti, sottolinea i vizi, i tic del mondo dell’informazione. Quando ci si trova di fronte a una grande storia mondiale entra in gioco il linguaggio emotivo. Le foto sono tutte iconiche, le storie sono tutte importanti. Le narrazioni sono tutte imprenscindibili. Alla fine i fatti restano sul fondo, e le parole diventano delle figurine semplici, che purtroppo sono sempre uguali. Il risultato è capire poco di quello che è successo e capire assai meno di quello che accade. La frase ricorrente è stata: in questi vent’anni, ma la storia dell’Asia centrale, del «Grande gioco» risale almeno all’Ottocento. E in pochi hanno spiegato che sono storie che si ripetono, e non in tragedia e poi in farsa (altra frase di un linguaggio...