Se dovessimo citare un personaggio emergente nel mondo del cinema e dell’audiovisivo a livello mondiale, sarebbe difficile ignorare Margot Robbie. E non solo per le performance di attrice che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico, da The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (2014) a Tonya (2017) fino ai recenti C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e Bombshell...