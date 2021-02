Nove grandi eventi con noti artisti svizzeri in varie località della Svizzera e del Liechtenstein. È questo il progetto svizzero Education Showcase «Next Generation 2021». L’industria degli eventi, che è stata duramente colpita dalla pandemia, promuove la formazione con questi showcase virtuali in febbraio e marzo e al contempo la prossima generazione del settore mostra le sue abilità insieme alle aziende formatrici.

A causa del divieto di organizzare grandi eventi, anche la formazione professionale di base degli studenti «Operatrice di palcoscenico/Operatore di palcoscenico AFC» ne sta risentendo. Inoltre, molte aziende di formazione si trovano da tempo in una situazione di stallo totale delle loro attività. Di conseguenza, un certo numero di competenze nella formazione professionale di base della prossima generazione di professionisti non può essere insegnata se non in modo insufficiente.