Se l’emergenza coronavirus ferma i concerti, non può fermare la musica. Lo sa bene l’artista ticinese Sebalter, che questa sera alle 20.45 doveva esibirsi al Teatro Sociale di Bellinzona. Tutto annullato dunque. No, Sebalter suonerà lo stesso per il suo pubblico, ma in una modalità differente: con una diretta su Instagram. «Ciao a tutti come state nelle vostre case? Stasera si sarebbe dovuto tenere il secondo concerto di presentazione dell’album e dato che la voglia di suonare è tanta, il concerto si terrà qui su Instagram in diretta alle 20.45 questa sera, entrata gratuita».