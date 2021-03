Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Il 71. Festival di Sanremo, da questa sera, entrerà nel vivo. E noi del Corriere, beh, vogliamo (e speriamo) di essere all’altezza della situazione. Proponendoti due appuntamenti quotidiani. Tutto molto bello, direte voi: ma di cosa si tratta? Nel primo caso, vi chiediamo semplicemente di collegarvi al nostro sito o alla nostra app. A cominciare da oggi. Tutti i giorni alle 13.30, salvo il sabato quando affiancheremo la diretta di mamma RAI per seguire passo dopo passo il gran finale della kermesse, ad attendervi ci sarà CdTalk/Aristonature, una diretta video nella quale i nostri giornalisti Mauro Rossi e Mattia Sacchi, assieme a ospiti d’eccezione, commenteranno le serate e regaleranno curiose anticipazioni. I primi ospiti, in un talk incentrato sul rapporto fra Sanremo e la radio, saranno Riccardo Pellegrini, voce tra le più note e apprezzate di Radio3i che segue il Festival da oltre un quarto di secolo; Alessandro Bertoglio della Rete Uno della RSI e anch’egli a lungo inviato a Sanremo; Antonio Costantini Piccardi alias Awanagana, uno dei padri della radiofonia italiana e colonna della storica Radio Montecarlo; Moreno Ferrara, per oltre vent’anni una delle voci più presenti sul palco sanremese in quanto componente del coro che accompagna e, spesso, «aiuta» i partecipanti. E attenzione perché in serata, su Clubhouse, il social del momento, Mattia Sacchi sarà protagonista di CdTalk/Aspettando Sanremo con... Un aperitivo gustoso, in onda indicativamente dalle 19.00 in avanti per avvicinarci nel migliore dei modi alla diretta televisiva.