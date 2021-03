Ci siamo. L’attesa è (quasi) finita. Questa sera, dal Teatro Ariston, scatterà la 71. edizione del Festival di Sanremo. Segui la videodiretta di Mauro Rossi, al primo appuntamento di CdTalk/Aristonature. Per l’occasione, il nostro giornalista sarà accompagnato da colleghi e ospiti d’eccezione: Riccardo Pellegrini, voce tra le più note e apprezzate di Radio3i che segue il Festival da oltre un quarto di secolo; Alessandro Bertoglio della Rete Uno della RSI e anch’egli a lungo inviato a Sanremo; Antonio Costantini Piccardi alias Awanagana, uno dei padri della radiofonia italiana e colonna della storica Radio Montecarlo; Moreno Ferrara, per oltre vent’anni una delle voci più presenti sul palco sanremese in quanto componente del coro che accompagna e, spesso, «aiuta» i partecipanti.