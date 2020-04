In un periodo segnato dalla distanza sociale, in cui gli abbracci sono banditi e i contatti vengono a mancare per contrastare il diffondersi del coronavirus, ecco che l’uomo ritrova nella musica un prezioso alleato, protagonista prima sui balconi d’Italia (e non solo), poi nei concerti in diretta streaming dalle case degli artisti e infine sotto le finestre degli innamorati che sono stati costretti a vivere questo delicato periodo separati.

Tanto pe’ cantà... intonava con voce e chitarra qualche giorno fa a Roma un giovanotto con lo sguardo fisso ad un balcone al primo piano di una palazzina, nell’attesa che lei si affacciasse. La sua performance, ripresa dai passanti con i cellulari, è andata in scena all’ora di pranzo. Tanto pe’ cantà / perché me sento ‘n friccico ner core / Tanto pe’ sognà / Perché ner petto me ce naschi ‘n fiore... È il ritorno della serenata, messaggera d’amore, come vuole la tradizione, ma anche espressione di vicinanza, gratitudine e speranza. C’è chi non potendo far visita al fratello in casa per anziani lo saluta dall’esterno dell’istituto suonando il corno delle Alpi (è accaduto a Riehen nel canton Basilea); ci sono i musicisti che si esibiscono all’esterno degli ospedali allietando i pazienti e ringraziando il personale sanitario (è successo in Ticino, ma anche ad Atene e in altre parti del mondo) e poi ci sono i vicini di casa che dai loro balconi cantano Buon compleanno e dedicano Rose rosse alla nonna del loro quartiere ad Avellino che ha appena spento 100 candeline. Dalla Svizzera all’Italia fino in Messico, attraverso i mari e gli oceani, suoni e voci si uniscono, avvicinando le persone nonostante le distanze.

Recentemente un ensemble d’archi si è esibito fuori da un ospedale di Atene per sostenere i pazienti e il personale sanitario. © EPA/KOSTAS TSIRONIS

Radici antiche

Certo, come sempre accade, la tradizione lascia posto a nuove interpretazioni. Ma il concetto di una dedica musicale a qualcuno da onorare rimane sempre lo stesso e affonda le sue radici nella poesia lirica medievale, composta e interpretata dai trovatori provenzali prima e dai «minnesänger» tedeschi poi. Quest’ultimi erano soliti esibirsi davanti a una ristretta cerchia di persone appartenenti alla nobiltà e alla società delle corti accompagnando la recitazione dei versi lirici con uno strumento a corde. A cui dal 1700 se ne aggiungono altri, trasformando la serenata in un vero e proprio genere musicale, che raggrupperà sotto lo stesso cappello diverse forme (come la cassazione, la notturna e il divertimento) e che non si riferisce unicamente a composizioni vocali, ma anche a sequenze di movimenti per un organico strumentale numeroso (composto da diversi fiati).

Un genere con cui si sono confrontati molteplici autori dando vita a un ricco repertorio di brani barocchi e romantici, destinati a essere eseguiti in occasione di fidanzamenti, matrimoni e feste ma anche di eventi pubblici. Tra questi, spicca Eine kleine Nachtmusik scritta da Mozart nel 1787, anno a cui risale anche l’opera lirica Don Giovanni, sempre a firma del compositore austriaco. Seppure non ufficialmente catalogata come tale, tra le «serenate» più note c’è la romantica Sonata Al chiaro di luna che Beethoven dedica nel 1802 alla giovane contessa Giulietta Guicciardi, della quale era innamorato.

© Shutterstock

Dalla musica al teatro, come non ricordare il principe delle serenate Cyrano de Bergerac, protagonista dell’omonima commedia del 1897 di Edmond Rostand, che per amor della cugina (di cui era segretamente invaghito) aiuta Cristiano – il di lei amato pretendente – a conquistarle cuore e intelletto, a partire da una serenata recitata sotto il suo balcone. Balcone che da Romeo e Giulietta agli stornelli romani fino alle canzoni neomelodiche napoletane (che tutt’ora gli uomini usano dedicare alle future mogli), è diventato nei secoli un elemento distintivo della serenata, come la conosciamo ancora oggi.

E tra i brani che hanno fatto la storia delle dediche musicali d’amore non possiamo non ricordare Affaccete Nunziata, considerata la prima serenata romana composta nel 1893 da Antonio Guida su versi di Nino Ilari oppure Moonlight serenade di Glenn Miller (del 1939); Roma nun fa la stupida stasera, scritta da Armando Trovajoli per il musical Rugantino realizzato nel 1963 da Garinei e Giovannini, ma anche la più moderna Serenata rap di Jovanotti.



Un gesto simbolico ma d’effetto

Ogni epoca, dunque, ha avuto la sua serenata, sia essa espressione d’amore oppure d’amicizia, di vicinanza, di gratitudine e di speranza. Un gesto simbolico, ma d’effetto. Perché se prima della pandemia si dedicavano le canzoni condividendo il relativo video di YouTube via chat, oggi questo non basta più. Non basta solo il pensiero per sentirsi vicini. Che si sia intonati o stonati, poco importa. In tempi di coronavirus non mancano i musicisti e cantanti che attraverso i propri canali sociali si offrono quali messaggeri d’amore o di pensieri positivi, riscontrando anche un certo apprezzamento per l’iniziativa. E che si tratti di una canzone che dura giusto il tempo di una pandemia o di un brano destinato a rimanere impresso a lungo, quel che è certo è che la serenata è espressione di una cultura che non sembra voler tramontare.

