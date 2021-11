Wes Anderson costituisce uno dei rari esempi di registi di culto nell’ambito del panorama cinematografico di oggi capaci di riunire attorno a sé una troupe di attori e di tecnici comprendente una serie di figure praticamente fisse ai quali vanno ad aggiungersi degli special guest di prim’ordine. Al regista americano residente a Parigi piace questo ruolo da «capocomico» e lo ha dimostrato anche all’ultimo Festival di Cannes quando, in occasione della serata di gala dedicata al suo nuovo lungometraggio The French Dispatch, ha infranto il tabù delle auto nere, che di solito accompagnano le star ai piedi del tappeto rosso, scegliendo un autobus per trasportare la sua numerosissima equipe. D’altra parte, sempre sulla Croisette, Anderson ha snobbato l’appuntamento con la stampa rifugiandosi in un mutismo inspiegabile visto che The French Dispatch rappresenta per il suo autore «una lettera d’amore ai giornalisti» e non segna alcun cambio di rotta, se non l’apparizione di un certo barocchismo che - dopo oltre vent’anni di successi - comincia a far capolino nella sua opera finora quasi sempre originale e sorprendente.

Tutto parte da Ennui-sur-Blasé

L’ispirazione questa volta il regista di Grand Budapest Hotel la va a cercare nel mondo di quelle riviste che negli anni Sessanta ottenevano un grande successo offrendo ai loro lettori un ventaglio di articoli che spaziavano dalla politica internazionale all’arte, dalle recensioni di ristoranti «stellati» alle interviste con i campioni dello sport. Naturalmente però, come sempre accade nei film di Anderson, le cose si complicano poiché al centro della storia c’è appunto la pubblicazione che gli dà il titolo, la cui redazione si trova in Francia (nell’immaginaria località di Ennui-sur-Blasé, tutto un programma) ma è in pratica un supplemento settimanale dell’Evening Sun di Liberty (Kansas). The French Dispatch racconta in un prologo e in un epilogo la nascita, la gloriosa attività e la fine della rivista e sviluppa poi in tre ampi capitoli altrettanti articoli ripubblicati nel numero commemorativo che segna il funerale della testata. In particolare, Anderson ci offre la storia di un artista rivoluzionario condannato al carcere per duplice omicidio, quella dell’inedito inizio del movimento studentesco del 1968 a Parigi e il rapimento di un grande chef . Ognuno di questi episodi ci permette di ammirare alcune delle stelle che fanno parte del cast (dai fedelissimi Bill Murray, Frances McDormand, Adrien Brody, Owen Wilson e Tilda Swinton alle new entry Benicio Del Toro e Timothée Chalamet e Léa Seydoux) e di apprezzare la consueta fantasia delirante di Anderson nell’occuparsi di ogni minimo dettaglio e di utilizzare tecniche di ripresa molto diverse (non manca una sequenza d’animazione).

Troppe parole, poca trama

La stessa struttura del film costringe però il regista a un’estrema verbosità (sono i giornalisti stessi a raccontare le vicende in voce off), mentre l’assenza di una trama di fondo forte toglie interesse al progetto. Un passo indietro quindi rispetto ai suoi ultimi film, che non ne mette però in discussione né la creatività né l’originalità. Semmai, a creare più di un dubbio, è la volontà di Anderson di rinchiudersi in un mondo che pare vivere dentro una sfera di vetro che si può solo agitare per vedere vorticare dei fasulli fiocchi di neve, ma dentro la quale è difficile immergersi totalmente. Un universo sotto vuoto spinto che lo spettatore non si stanca di ammirare ma che fa filtrare ben poche emozioni. Una sensazione resa ancora più evidente dalla struttura del «film a episodi», soprattutto se il capitolo iniziale è di gran lunga il migliore.

