La carriera del coreografo vodese Gilles Jobin, nato nel 1964, esplode verso la fine degli anni Novanta con spettacoli radicali che segnano il corso della danza contemporanea: A+B=X (1997), Braindance (1999), The Moebius Strip (2001) e Under Construction (2002) sono coreografie innovative che si concentrano sul corpo umano come materia prima di ricerca.

Da allora, insieme alla sua...