Anche se il libro di E.J. Moran, Shadow Crimes , è un’opera di fantasia e un prodotto della sua immaginazione, E. J. Moran conosce bene il lato sinistro del lavoro di modella. Ha fatto la modella a livello internazionale per dodici anni nelle più importanti capitali della moda nel mondo dagli anni ‘70 agli anni ‘80.

Il movimento contro coloro che abusano del loro potere nell’industria della moda sta crescendo da qualche anno. Ora, finalmente, si stanno prendendo provvedimenti concreti, come dimostra l’arresto dell’agente di modelle francese Jean Luc Brunel e il proseguimento delle indagini sull’altro agente di modelle, il francese Gerald Marie, entrambi accusati di stupro.

Attualmente, E.J. Moran è attiva in diverse organizzazioni la cui missione è quella di offrire supporto e guida alle vittime di violenza sessuale e di condurre campagne per una riforma legale che garantisca un luogo di lavoro sicuro per tutti i lavoratori dell’industria della moda.