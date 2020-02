Non c’è pace per Shannen Doherty, l’attrice divenuta iconica grazie al ruolo di Brenda nella serie TV Beverly Hills 90210. La 48.enne ha recentemente rivelato tra le lacrime di essere nuovamente malata di cancro. In una intervista andata in onda durante il talk «Good Morning America», Shannen Doherty ha spiegato di avere un cancro al quarto stadio. La sua battaglia contro la malattia era iniziata nel 2015 e sembrava conclusa nel 2017, quando aveva ricevuto la notizia che il cancro al seno era in remissione. A distanza di 3 anni però il male sembra esser tornato, in una forma più grave. «Non credo di averlo ancora metabolizzato. È una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni», ha confessato l’attrice. In realtà è da un anno che l’interprete ha scoperto di avere un altro tumore, ma ha deciso di ammetterlo solo ora che si trova al quarto stadio, spigando di aver bisogno di tutto il sostegno di fan, amici e familiari per combattere questa nuova battaglia. «In alcuni giorni mi chiedevo perché fosse capitato a me. Ma a chi altro? C’era qualcuno che se lo meritasse vicino a me? Nessuno di noi lo merita. La mia prima reazione è sempre la preoccupazione di come dirlo a mia madre, a mio marito», ha spiegato l’attrice.