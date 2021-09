Ospite a Zurigo del Film Festival, fresca di Golden Icon Award, Sharon Stone ha espresso soddisfazione per l’esito della votazione «Matrimonio per tutti». «Dovrebbe essere passata con il 65% di voti favorevoli, più o meno» le ha detto il moderatore. «Dovrebbe passare con più del 65%» ha risposto l’attrice americana, aggiungendo: «Da quando in qua la vita sessuale di qualcun altro è il tuo business?».