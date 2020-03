È una bella sfida quella lanciata da Cristina Galbiati, Ilija Luginbühl e dai loro collaboratori con Book is a Book is a Book, l’installazione per 28 spettatori allestita da oggi a domenica nel Teatrostudio del LAC. Una sfida poiché in questi tempi di emergenza non sarà facile convincere anche un piccolo numero di persone a frequentare uno spazio pubblico, nonostante tutte le misure di sicurezza siano scrupolosamente rispettate: distanza di un metro e mezzo tra le postazioni personali, disinfettante e guanti in lattice a disposizione all’entrata. Ma una sfida soprattutto per ciò che riguarda il modo di lavorare a cui la compagnia ticinese Trickster-p ci aveva abituati nell’ultima dozzina d’anni, con «spettacoli» (le virgolette sono d’obbligo) in cui spiccava l’assenza di qualsiasi performer...