Giovedì, nella sua casa di Los Angeles, si è spenta all’età di 73 anni l’attrice Marion Ramsey, famosa per aver interpretato l’agente Hooks in Scuola di polizia. L’attrice, di recente, si era ammalata ma secondo quanto riportano i media il suo agente non ha fornito ulteriori informazioni. Ramsey aveva avuto una fortunata carriera anche a Broadway. «La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa — ha dichiarato Roger Paul Inc in una dichiarazione resa alla BBC —. Marion portava con sé una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre». In televisione e al cinema, per contro, la carriera di Ramsey era decollata dopo essere apparsa nella sitcom I Jefferson. Ha recitato in sei episodi della saga Scuola di polizia.