Il periodo più buio della storia del cinema sta per finire. Dopo sei mesi di lockdown oggi in Ticino i riaprono le sale di proiezione consentendo al pubblico di tornare a fruire della «settima arte» nella sua dimensione ideale. Una ripartenza salutata da tutti con entusiasmo ma non priva di incognite come ci conferma Luca Morandini che analizza questo particolare momento sia come distributore di film che come gestore di sale.

Possiamo parlare della giornata di oggi come di una rinascita?«Certamente: un periodo così lungo di chiusura non c’era infatti stato neppure durante la guerra. Noi avremmo voluto riaprire anche prima, però non c’era disponibilità di nuove produzioni che garantissero una sostenibilità economica. Ora invece tutto si è sbloccato e siamo felici di ripartire con una serie...