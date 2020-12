È guerra aperta negli Stati Uniti, per lo meno a mezzo stampa, tra la Warner Bros. che ha annunciato l’uscita ibrida (al cinema e sulla piattaforma HBO Max) di tutti i suoi film previsti per il 2021 e chi a quei film ci ha lavorato, dato che il nuovo sistema comporta nuovi accordi contrattuali sui compensi aggiuntivi. In Europa invece ci si chiede se e quando tale sistema sarà applicabile, a partire proprio dal caso Warner. Da noi infatti HBO Max, che riunisce tutte le proprietà WarnerMedia, non esiste ancora. Dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2021, ma per ora solo nei Paesi dove esiste già HBO, come canale televisivo o servizio streaming. La Svizzera non rientra in quell’elenco, e presumibilmente ci sarà qualche partenariato come quello esistente con Sky, anche se probabilmente non...