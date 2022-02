E Mahmood? E Blanco? E il battesimo di Achille Lauro? E Massimo Ranieri? E Gianni Morandi? Mamma mia, che serata ragazze/i. Per tacere di Amadeus e, ancora, Fiorello. Entrambi in forma smagliante. Sì, il Festival di Sanremo è partito col botto. E noi del CdT non potremmo essere più felici. Proveremo a dimostrarvelo nella seconda puntata di CdTalk, in diretta dall’Ariston (o quasi) a partire dalle 13.45. L’appuntamento è sul nostro sito CdT.ch, all’interno di questo articolo, oppure sulla nostra pagina Facebook. Gli inviati Mauro Rossi e Mattia Sacchi, coordinati in regia da Theo Rossi, dialogheranno con Simone Tomassini, cantautore classe ‘74 che ha calcato il palco di Sanremo nel 2004, il nostro rapper/animatore radiofonico Maxi B, Paolo Meneguzzi, cantautore e direttore della Pop Music School, e Valentino Odorico, conduttore tv ed esperto di moda.