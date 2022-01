«Ogni mio film è un viaggio nuovo, un cammino che intraprendo per la prima volta. È importante per me perché come spettatore, dai miei registi preferiti, pretendo che mi trascinino sempre in un’avventura inaspettata. E questo ho voluto fare con 3/19, un film un po’ “giallo” nel quale c’è un’indagine che parte dalla realtà per diventare sempre più intima e personale». Così il regista italo-elvetico Silvio Soldini a proposito di 3/19, film presentato in questi giorni alle Giornate di Soletta e dal 27 gennaio nelle sale ticinesi.

3/19 è un film che ruota attorno a Camilla, interpretata da Kasia Smutniak. Chi è questo suo nuovo personaggio femminile? «Camilla è una lottatrice, un “soldato” come si definisce lei stessa, che ha scelto una professione difficile, totalizzante: è un avvocato d’affari...