Si conclude sabato sera, con la cerimonia di premiazione e la proiezione del nuovo film di Jean-Marie Straub La France contre les Robots e di nove cortometraggi della «Collezione Lockdown» realizzati da cineasti svizzeri, il 73. Locarno Film Festival. Per fare un primo bilancio di questa edizione molto particolare abbiamo interpellato il presidente Marco Solari.

Quest’anno a contare non sono tanto i numeri ma l’efficacia o meno di una formula «ibrida». Com’è andata?

«Siamo più che soddisfatti del risultato, che per me è al di sopra delle aspettative. Abbiamo dovuto reinventare il Festival in pochissimo tempo e ciò ha richiesto uno sforzo immenso a tutto il nostro staff. Abbiamo avuto la prova che la nostra squadra è compatta, capace ed è riuscita a realizzare i nostri due principali obiettivi....