La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha inaugurato oggi la 42. edizione delle Giornate letterarie di Soletta. Tuttavia, date le circostanze particolari, come il resto della manifestazione anche l’apertura non ha seguito il solito canovaccio. Niente discorso per la consigliera federale, bensì una chiacchierata con l’autrice Simone Lappert.

Come già noto, l’intero evento, in programma fino a domenica, si svolgerà unicamente in forma digitale, a causa delle misure restrittive introdotte per contrastare il coronavirus. Anche l’incontro fra Sommaruga e Lappert - il cui «Der Sprung» è uno dei romanzi più acclamati del panorama elvetico 2019 - è stato caricato su Internet.