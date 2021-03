Sophia Loren per «La vita davanti a sé» del figlio Edoardo Ponti è la migliore attrice dei «premi per adulti» assegnati annualmente dalla AARP, l’associazione statunitense dei pensionati. L’organizzazione degli anziani, che ha assegnato a George Clooney il premio alla carriera, celebrerà i riconoscimenti il 28 marzo in prima serata virtuale sulla PBS.

Il miglior film per la AARP è «The United States vs Billie Holiday». Aaron Sorkin per «Trial of the Chicago 7» ha vinto come miglior regista e miglior attore. L’83.enne Anthony Hopkins è stato scelto come miglior attore per il suo ruolo in «The Father».