Marco Steiner è uno scrittore italiano, conosciuto anche (se non soprattutto) per la grande collaborazione con Hugo Pratt tra il 1989 e il 1995. Oggi e domani, dalle 10.30 alle 18.30, è ospite della Marco Lucchetti Art Gallery, in via Cattedrale a Lugano, nell’ambito della mostra «Hommage à l’aventure écrite e dessinèe». In particolare, Steiner presenterà la sua ultima fatica letteraria, Nella musica del vento. Abbiamo approfittato della sua presenza in Ticino per intervistarlo e per approfondire il suo rapporto con i viaggi e l’avventura.