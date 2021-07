Si è sentito particolarmente sotto pressione dovendo curare l’edizione che viene dopo l’«annus horribilis» 2020?

«La pressione lo avvertita, ma non relativamente alle condizioni oggettive nelle quali ho lavorato. È stata piuttosto una pressione benevola, che mi ha spinto a dare il massimo per trovare quei film che potessero veicolare la nuova visione che avevo in testa per Locarno. Detto così sembra quasi un po’ presuntuoso, ma - rispettosamente - volevo segnare una differenza con le precedenti edizioni e - altrettanto rispettosamente - volevo segnalare il desiderio di avvicinarmi al pubblico attraverso una serie di scelte non prevedibili».

Dove e come potrà individuare il pubblico questi segni di cambiamento?

«Non voglio fare il vigile della programmazione e quindi indicare le strade più brevi....