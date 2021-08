Tom Holland e Zendaya sono tornati. Non nel gossip di chi li vorrebbe come coppia nella vita, ma nel trailer del nuovo Spider-Man, No Way Home (in uscita il 17 dicembre) che Sony e Marvel hanno diffuso.

La trama del film - il terzo con Holland - riprenderà poco dopo gli eventi di Far From Home, quando Mysterio (Jake Gyllenhaal) rivela l’identità di Peter Parker. Lui - si evice dal trailer - convince Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a lanciare un incantesimo per farla dimenticare a tutti. Lo spunto arriva dal fumetto One More Day in cui Peter Parker, per salvare zia May, fa un patto con Mephisto (il «Diavolo» Marvel) sacrificando il suo matrimonio con Mary-Jane.

Con le prime immagini, hanno cominciato a circolare in rete anche alcune indiscrezioni. Come quella che vedrebbe Tobey Maguire e Andrew Garfield tornare nel loro ruolo, in altre linee temporali.

Tom Holland aveva anticipato l’uscita del trailer con un misterioso «Non siete pronti» in una stories di Instagram. «Ve l’avevo detto che non eravate pronti» ha quindi aggiunto 13 ore fa condividendo le prime immagini dell’Uomo Ragno.

