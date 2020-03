Da settembre 2020, la rete Radio Swiss Pop sarà gestita dalla romanda BNJ Suisse SA. A marzo 2018 la SSR aveva già annunciato di essere disposta alla vendita delle radio Swiss Pop, Swiss Jazz e Swiss Classic a condizione che un possibile acquirente ne avesse mantenuto l’attuale impostazione.

La nuova Concessione rilasciata dalla Confederazione e in vigore da gennaio 2019 permette alla SSR di vendere emittenti tematiche. Già nel 2018 la SSR aveva annunciato di cercare una più stretta collaborazione con le aziende mediatiche svizzere e di essere disposta a cedere Radio Swiss Pop, Radio Swiss Jazz e Radio Swiss Classic a condizione che un possibile acquirente ne avesse mantenuto l’attuale impostazione. Oggi la programmazione di Radio Swiss Pop è rappresentata per oltre il 50 per cento da musica avente un legame con la Svizzera; inoltre, finora è stata priva di commento e di pubblicità.

Il Consiglio d’amministrazione della SSR ha ora approvato la vendita di Radio Swiss Pop. La radio sarà rilevata dalla società BNJ Suisse SA di Rossemaison

(Giura) dell’imprenditore Pierre Steulet, che vanta una pluriennale esperienza nel settore radiofonico. Il gruppo BNJ gestisce nel Giura quattro radio regionali, ossia Radio RJB, Radio RTN, Radio RFJ e Radio GRRIF.

Radio Swiss Pop sarà gestita alle condizioni definite dalla SSR: la rete rimarrà senza commento, continuerà a mandare in onda musica svizzera (almeno per il 50 per cento della sua programmazione) e diffonderà al massimo quattro minuti di pubblicità all’ora. Il relativo contratto è stato firmato per una durata minima di quattro anni. La rete passerà al gruppo BNJ a inizio settembre 2020 e le parti hanno deciso di non divulgare il prezzo di vendita.

La quota di mercato di Radio Swiss Pop è del 3,6 per cento. Radio Swiss Pop continuerà a essere captabile in DAB+ in tutta la Svizzera.

