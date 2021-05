La sfera familiare e le relazioni che si intrecciano al suo interno sono, da sempre, un terreno privilegiato di riflessione e di narrazione per il cinema italiano. E che la famiglia, non solo italiana, stia traversando un periodo di crisi, come istituzione e come spazio di dialogo, ce l’ha mostrato di recente un film come Favolacce dei giovanissimi fratelli D’Innocenzo. Un concetto ribadito ora dalla nuova opera di un esperto regista ultrasessantenne: Daniele Lucchetti. Il suo Lacci (che ha inaugurato l’ultimo Festival di Venezia) ci mostra con chiarezza come oggi tra genitori e figli, ma anche tra gli stessi figli e tra gli stessi genitori, la comunicazione non esiste più. È stata spazzata via, dando origine a una sorta di limbo, di aridità dove nulla ha più la forza di crescere, neppure l’ombra di una rivolta. O meglio, se rivolta c’è, è una rivolta terribile e senza via d’uscita, oppure una forma di sabotaggio ipocrita e vile che sa di vendetta.