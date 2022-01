Ma è giornalismo, questo? I media francesi, in queste ore, sono impazziti. Complice (anche) il chiacchiericcio via social. C’è chi ha gradito, chi ha storto il naso e chi, invece, si è posto domande più profonde. Legate, appunto, alla qualità dell’informazione nell’Esagono e, nello specifico, a quella del telegiornale più seguito. Le Journal de 20 heures, già. O all’opportunità o meno di parlare apertamente di suicidio davanti a milioni e milioni di telespettatori.

L’assist, più o meno volontario, l’ha fornito il cantautore, produttore e rapper belga Stromae, ritornato sulle scene dopo una lunga assenza. «Ho avuto la fortuna di sposarmi, ho avuto la fortuna di avere un figlio, che ora ha tre anni» le sue parole. «La vita in tour è fantastica, è un po’ come stare in colonia, ma non si vive di...