Chi volesse riascoltare una parte della puntata di ieri, invece, può cliccare qui. Mattia Sacchi ha parlato di acconciature, look e tanto altro con Maxi B di Radio 3i e TeleTicino, il musicologo Pietro Bianchi, l’hair stylist Carmelo Spina, la già citata Francesca Quaggia, la deputata ticinese Alessandra Gianella e, a sorpresa, direttamente «pescato» dal pubblico in ascolto Massimo Zoara, fondatore del gruppo italiano B-Nario divenuto famoso, negli anni Novanta, per il brano Battisti.